Соотношение дрожжей сухих к свежим прессованным

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При приготовлении выпечки всегда возникает вопрос, сколько и каких лучше положить в нее дрожжей и каким количеством сухих дрожжей заменить свежие прессованные, если в рецепте это не указано.

Свежие дрожжи - как отличить, хорошие ли они?

Свежие дрожжи очень пластичные, но не липнут, и не вязнут на пальцах. А отщипываются пластами, как хороший домашний творог. Только у творога эти пласты крупные, а у дрожжей мелкие. При разламывании кусочки дрожжей "поскрипывают" на пальцах.
Цвет серый, с прожилками разных тонов , и чем больше желтовато-коричневатого оттенка, тем дрожжи более несвежие.
Обязательно обратите внимание на уголки куска, они должны быть абсолютно точно такие же, как и основная масса всего "кубика" дрожжей. Если они заветрены, тоже несвежие.
А запах очень свежих, нележалых дрожжей не перепутать ни с чем.
Пахнет "остро" и "хлебно". Когда появляется сладость в запахе, или  просто неприятно пахнет, такие лучше не брать.

Свежие (прессованные) и сухие дрожжи взаимозаменимы.

Если вкратце, то 1 г сухих дрожжей эквивалентен по массе 3 г живых прессованных. То есть если у вас в рецепте указано 30 г свежих прессованных дрожжей, их можно заменить 10 граммами сухих (поделили на 3).

По разным источникам 2 чайные ложки сухих дрожжей эквивалентны 25 граммовому кусочку свежих и 10 г свежих прессованных дрожжей эквивалентно 1 ч.л. сухих, что немного не совпадает

15 г свежих дрожжей эквивалентны 1 столовой ложке сухих дрожжей в гранулах.

На куличи обычно берут 4 грамма свежих дрожжей на 100 грамм муки.

А вообще, на пакетиках с дрожжами обычно написано, какому количеству прессованных дрожжей эквивалентно и на сколько грамм муки рассчитано, эти показатели меняются в зависимости от производителя, так что читайте на упаковке.

Вот данные о быстрорастворимых дрожжах, которые добавляют непосредственно в муку:

Дрожжи Dr.Oetker сухие быстродействующие, в пакетике 7г. Рассчитан пакетик на 500г муки. Содержание эквивалентно 21-25 г свежих дрожжей, т.е. половинке дрожжевого кубика. Таким образом, если в рецепте стоит 50 г свежих дрожжей - то нужно около 2-2,5 пакетиков сухих.

Один пакетик САФ-МОМЕНТ 11 г соответствует 60 граммам свежих дрожжей и идёт на 1 кг муки. В этом пакетике примерно 4 чайные ложки. То есть одна чайная ложечка САФ-МОМЕНТ соответствует примерно 15 граммам свежих прессованных дрожжей.

И помните, все разновидности дрожжей сбраживаются максимально быстро при температуре 30°С — чуть горячее, и дрожжи будут испорчены.

Комментарии  

#80 ЯНЕВА ЛЮБОВЬ 01.05.2020 05:59
в хлеб чтоб не было картофельной палочки нужно добавлять уксус 9% на 3 ст .воды 1 ст. л научила сестра
#79 Оксана 23.04.2020 18:58
Большое спасибо за информацию, очень помогли.
#78 Татьяна 17.04.2020 04:59
Спасибо!
#77 Елена 31.03.2020 10:30
Очень конкретно, подробно и понятно.
Спасибо, ценнейшая статья!
#76 Толя 26.04.2019 22:43
Жена не знает и отправляет меня в интернет спасибо вам,))))
#75 Александра 26.04.2019 20:25
Спасибо.
#74 Михаил 09.01.2019 00:41
При использовании сухих дрожжей опару не ставят.
Проблема не в дрожжах, в муке. Лучше мука грубого помола (для хлеба), с деревенской мельницы (продается в магазинах).
Белая мука тяжела для желудка. Лучше смешивать с ржаной, кукурузной, рисовой, гречневой и др. Добавлять до 30 %, Можно добавлять в тесто для хлеба: зерна семечек, орехов, яблоки...
Свежий хлеб вреден...
#73 Михаил 09.01.2019 00:34
В хлебе (выпеченном ) дрожжей нет)))))))
Дрожжи разводятся в жидкости: вода, молоко, кефир, сыворотка, пиво,... Добавляется соль, мука и замешивается тесто (основной рецепт хлеба, судового). При расстое идет подъем теста т.е. происходит реакция разложения дрожжей на спирт и углекислый газ (выделяется). Получается отличный хлеб который очень любят иностранцы...
При добавлении сдобы можно выпекать пироги, ватрушки...
#72 микола 30.10.2018 09:21
Д я к у ю! поумнів - дрожді 1 : 10-15г :lol:
#71 Анна 12.07.2018 13:45
Люди в комментариях (не все, но многие), "в сухих дрожжах одна химия" - как вы себе это вообще представляете?? ? Вы, наверное, не поверите, но в сухих дрожжах, главным образом, содержатся дрожжи. Плюс сухих дрожжей - в длительном сроке хранения - в свежих содержится довольно много влаги, поэтому там клетки дрожжей дохнут быстрее. Больше серьезных отличий нет. Что вообще значит "в свежих дрожжах нет штамов"??? Вы вообще знаете, что такое штамм? Если нет - гляньте в интернете и не разводите панику. Что в сухих, что в свежих - одни и те же микроорганизмы. У меня все.
Автору статьи большое спасибо, информация о соотношении очень помогла.
#70 Galina 17.04.2018 15:06
спасибо большое!Дожила д 60 лет а не знала.Спасибо интернету!!!
#69 Марина 13.02.2018 08:45
Благодарю за статью! Нашла ответы на свои вопросы.
#68 Инна 02.01.2018 09:58
Георгий, сухие дрожжи содержат вы не представляете себе сколько химии! Лучше пользоваться живыми, хоть и не очень удобно.
#67 ГЕОРГИЙ 02.01.2018 09:35
АННА писала..Один пакетик САФ-МОМЕНТ 11 г соответствует 60 граммам свежих дрожжей и идёт на 1 кг муки. В этом пакетике примерно 4 чайные ложки. То есть одна чайная ложечка САФ-МОМЕНТ соответствует примерно 15 граммам свежих прессованных дрожжей.

Минуточку. Как это 11 гр сухих соответствуют 60 гр свежих, если в самом верху вы писали соотношение 1:3? А тут получается 1:6.....ДЕЙСТВИ ТЕЛЬНО ПОЧЕМУ 1 К 6?? В НИХ ХИМИЯ ЕЩЕ ДОБАВЛЕНА ПОЛУЧАЕТСЯ? Значит не стоит покупать эту марку дрожжей?
#66 нина 21.06.2017 05:47
Согласна с Коляном! Дрожжи дают даже животным ,для поднятия жиз.сил.
#65 Елена 22.04.2017 10:57
От ваших комментов,товар ищи,ни холодно,ни жарко...абы писать(
#64 Ирина 26.12.2016 06:43
У моего ребенка от хлеба на сухих дрожжах развилась жуткая аллергия. Теперь тщательнее подхожу к выбору дрожжей. Пробуем свежие ,в них нет эмульгатора,хот я бы.
#63 Татьяна 31.07.2016 11:44
А меня сухие дрожжи САФ-МОМЕНТ, адрес производителя Тульская область, г.Узловая, ул.Дружбы,стр.2 , очень даже подвели своим качеством- из 11 гр (указанных на пачке) сами дрожжи составляли меньше половины а остальное обыкновенная соль. А соль как известно убивает дрожжи и в тесто ее добавляют на последней стадии замеса. Совет - пользуйтесь прессованными дрожжами, их качество можно определить сразу при покупке!
#62 tatiana tiosa 13.04.2016 10:47
Спасибо за статью,я искала перевод дрожжей , хочу сказать что я взвесила чайную ложку сухих дрожжей и она равна 5 граммов,взяла из пакета столько сколько держалось в ложечке и по скольку сухие дрожжи сыпучие, то горка была не большая , но опять же зависит от размера чайной ложки
#61 Анатолий 08.04.2016 17:27
Статья интересна,спаси бо.А вот что в хлебе бывает липкое и пахнет дрожжами так это картофельная палочка она не боится темпиратуры
#60 Serg 05.02.2016 20:57
Спасибо за статью, на инструкции к дрожжам написано эквивалентно 2,25 чай.ложки (11 ml). Если под рукой нет интернета, а рецепт как правило, написан в граммах сырых дрожжей, попробуй пересчитай 8 г. сухих дрожжей в сырые. Еще раз спасибо. По поводу дрожжевой культуры, на youtube есть фильм про дрожжи (нервным и беременным не смотреть). Дрожжевая культура обнаруживается в белом хлебе (батон) из цеха! Полностью поддерживаю, что нужно печь хлеб на закваске, как наши предки. Но первый раз решил сделать пирожки по маминому рецепту, потом попробую сделать закваску.
#59 Колян 19.01.2016 20:08
Катя начиталась всякой хрени, не более того, много таких, кто подвержен чужому влиянию, особенно женщин, им свой мозг включить лень
#58 Seo 22.08.2015 09:38
Катя, хлеб выпекается при температуре ~150 градусов, как вы думаете, выживет ли при такой температуре хоть что-то, чтобы создать в кишечнике "колонию грибов"?

А хмелевая закваска, которую вы упомянули — это и есть те же дрожжи.
#57 Людмила 22.05.2015 16:03
Спасибо. Статья действительно очень хорошая и полезная. Как раз собиралась печь грузинский лаваш, а в рецепте нужны свежие дрожжи и написано, что можно заменить сухими, а соотношение не дано. Теперь буду знать. Кстати, насчет хлеба на закваске. Очень полезный и получается очень вкусный. И никаких проблем с кишечником :-) Так что стоит рискнуть попробовать спечь на закваске, не пожалеете.
#56 Зоя 29.04.2015 07:22
Выпечка хлеба происходит при температуре от 200 градусов и выше. При таком нагреве все дрожжи погибают. Все. Без исключения. Впрочем, как только румяный хлеб вытащили из печки, на него сразу попадают дрожжи из воздуха: ведь они окружают нас везде, не причиняя вреда.
#55 Катя 22.04.2015 06:03
Дрожжи ужасны вредны! Они образуют в кишечнике колонии грибов, которые подавляют нормальную микрофлору. Поэтому хлеб нужно есть бездрожжевой, на закваске, на хмелю! Разные производители по разному называют, но ни в кое случае не на дрожжах. В идеале вообще нужно отказываться от пшеничного хлеба, ибо в не ничего полезного сейчас нет, вся продукция генномодифициро вана и без ядра зерна. Поэтому в последнее время все чаще звучат диагнозы целиакия! Это конечно уже другая история, но хлеб если вы от него не собираюсь отказываться покупайте без дрожжей!
#54 Анна 11.04.2015 13:24
Спасибо большое! Очень полезная статья. =)
Конечно, свежие дрожжи значительно лучше сухих, но найти по-настоящему свежие дрожжи, к сожалению очень трудно! Поэтому если я не могу найти хорошие свежие дрожжи, то пакетик сухих дрожжей меня спасает.
Кстати, прочитав комментарии, решила взвесить пакетик дрожжей САФ-МОМЕНТ 11гр. и проверить соответствует ли вес, указанный на этикетки, реальному весу. Все оказалось точно, как в аптеке! Весы показали 12гр. (это с учетом веса самого пакетика).
#53 wilson 09.04.2015 09:58
сухие дрожжи это сплошная химия, у меня организм их вообще не воспринимает(ср азу диарея продолжительнос тью два дня после употребления хлеба выпеченного на сухих дрожжах), хотя живые дрожжи могу есть прямо из упаковки ,без печальных последствий.так что думайте сами
#52 Ольга 25.11.2014 12:08
Спасибо огромное! Очень помогло,на беляши нужно было 50гр.свежих др.дома были только САФ-МОМЕНТ 11гр.Теперь и я буду знать как заменить!
#51 Ирина 08.09.2014 08:05
Сухие дрожжи тоже разные, общие данные приведены среднестатистич еские. Ориентируйтесь по информации на пакетике.
#50 Анна 07.09.2014 16:01
Один пакетик САФ-МОМЕНТ 11 г соответствует 60 граммам свежих дрожжей и идёт на 1 кг муки. В этом пакетике примерно 4 чайные ложки. То есть одна чайная ложечка САФ-МОМЕНТ соответствует примерно 15 граммам свежих прессованных дрожжей.

Минуточку. Как это 11 гр сухих соответствуют 60 гр свежих, если в самом верху вы писали соотношение 1:3? А тут получается 1:6
#49 Любовь Черникова 28.05.2014 14:50
а сколько граммов в маленьком пакете свежих дрожжей?
#48 Гульсина 18.04.2014 01:19
СПАСИБО)
#47 Юлия 08.04.2014 05:08
Спасибо огромное,очень полезная статья!!!Жаль только,у нас на районе не продают свежие дрожжи...
#46 Ольга 16.03.2014 07:36
Цитирую Александр:

Ради любопытства пошёл- взвесил. вместе пакетиком ровно 12 грамм.

Я тоже оказалась любопытной... и дотошной. И взвесила пакетик с дрожжами. Весов у меня двое, и те и другие электронные, но одни рассчитаны на 5 кг и погрешность у них 5 гр, а вторые рассчитаны на 300 гр с погрешностью 0,01 гр, так вот на первых пакетик 12 гр весил 12 гр, а на вторых тот же пакетик весил 13,4 гр.
Так что никто никого не обманывает, всё зависит от точности взвешивания. Любые весы имеют погрешность взвешивания, чем больше максимальная возможность весов, тем больше погрешность.
#45 Александр 15.01.2014 12:59
Цитирую Светик:
Это Россия так выпускает... я тоже так попалась...


Ради любопытства пошёл- взвесил. вместе пакетиком ровно 12 грамм.
#44 Ирина 25.12.2013 16:14
Когда пишут чайная или столовая ложка, это всегда БЕЗ горки, если не указано иное. Точно так же, как в любом рецепте. А так-то "где точность" могли бы и представиться для приличия
#43 Где точность 25.12.2013 11:23
Как можно писать про чайную ложку дрожжей и не указать точно, с горкой или без горки?
Зачем вы вводите в заблуждение?
#42 Татьяна 23.12.2013 18:57
Спасибо вам за полезную информацию
#41 Валерий 13.12.2013 17:16
Цитата:
(Один пакетик САФ-МОМЕНТ 11 г соответствует 60 граммам свежих дрожжей и идёт на 1 кг муки. В этом пакетике примерно 4 чайные ложки. То есть одна чайная ложечка САФ-МОМЕНТ соответствует примерно 15 граммам свежих прессованных дрожжей.)
- он весит 7-грамм вместе с пакетиком
#40 Анна 12.12.2013 07:55
Спасибо и здоровья всем !!!
#39 Игорь 05.10.2013 07:54
Я предпочитаю живые дрожжи.У нас на упаковке пишут на какое количество муки хватит пачки.В любом магазине от любого производителя упаковка весит 42 грамма.
#38 Светик 12.09.2013 17:13
Цитирую Натали:
ещё не встречала дрожжи САФ-МОМЕНТ по 11г. пакетик. Написано 11,а взвесишь так там всего 4г.,да,да всего две чайные ложечки.

Это Россия так выпускает... я тоже так попалась...
#37 Ирина 03.07.2013 04:16
Ценная информация! СПАСИБО!!!
#36 ли 30.05.2013 06:48
Цитирую Евгения:
Две чайные ложки сухих дрожжей заменяю 10г свежих(делю 100-грамовый брикетик на 10 частей).Хлеб равномернее поднимается в хлебопечке и получается выше,чем на сухих дрожжах.

да-да на пресованных др. лучше!
#35 Светлана 04.05.2013 04:34
СПАСИБО!!!!
#34 Богданова Надежда 03.05.2013 10:20
Спасибо огромное! Давно задавалась вопросом о пропорциях сухих и сырых дрожжей по одной простой причине: у нас трудно найти живые дрожжи. Здесь все объяснили просто и понятно.
#33 Наталья 02.05.2013 06:17
Спасибо большое!
#32 галина 05.04.2013 06:16
из чего делают быстродействующ ие дрожжи Саф- момент? Слышала, что они вредны для здоровья.
#31 Лев 25.03.2013 06:27
Цитирую Натали:
ещё не встречала дрожжи САФ-МОМЕНТ по 11г. пакетик. Написано 11,а взвесишь так там всего 4г.,да,да всего две чайные ложечки.

Две чайные ложки получаеться 10мл. Производители часто путают и пишут место мл. грамы.
#30 Сергей 06.03.2013 12:39
Спасибо,за информацию,стат ья очень полезная!!!!
#29 Ольга 03.02.2013 19:25
Цитата:
Соотношение дрожжей сухих к свежим прессованным
Сегодня попробовала заменить сухие дрожжи прессованными. У меня получилось. Описываю технологию:
1. На одном из сайтов нашла рецепт как "запустить" прессованные дрожжи: размяла 10 г. прессованных; добавила 2 ст. л. теплого молока.
2. Поставила дрожжевую болтушку в теплую воду на 20 минут.
3. Через 20 минут влила болтушку в весь оставшийся объем жидкости (за минусом 2 ст. л. молока, истраченного на дрожжи);
4. Далее по технологии хлебопечки: в моем случае для хп OURSSON BM1000JY первой идет жидкость (вода или молоко), хотя во всех рецептах жрожжи добавляются последними.
Во время первого подъема особого увеличения объема не наблюдала. Все стало явным после второго замеса и во время второго подъема - Все стало выглядеть так же как и с сухими дрожжами.
:-)
#28 Александр 14.01.2013 15:57
Спасибо.Пеку давно и не знал таких вещей.Благодарю администраторов сайта.
#27 Евгения 25.12.2012 17:55
Две чайные ложки сухих дрожжей заменяю 10г свежих(делю 100-грамовый брикетик на 10 частей).Хлеб равномернее поднимается в хлебопечке и получается выше,чем на сухих дрожжах.
#26 Иван 18.12.2012 09:51
Ранее с женой готовили хлеб на красных САФ-момент, позже обратили внимание на проблемы с желудком и кишечником если сразу поесть свежевыпеченног о хлеба, я стал выжидать когда хлеб постоит хотя бы сутки, а потом его есть, а жена вообще забраковала домашний хлеб. Позже случайно в магазине увидел какие-то львовские дрожжи в маленьких брикетиках из фольги. Купил, изначально решил по объёму ложить как и сухие, но получилось "бревно". Расстроился, теперь снова жена взялась за выпечку хлеба эксперементальн о как раз и выяснила соотношение 1:3 Никаких проблем, сразу с хлебопечки отрезаем корочку. Не приходится терять самый главный кайф свежего хлеба. Вывод - пользуйте живие дрожжи, в них больше природы, никаких генных модификаций, никаких штамов!
#25 Лида 05.12.2012 19:33
Девчата,я слышала что сухие,быстродей ствующие жрожжи очень вредны!!!Скажит е ,что вы думаете по этому поводу?
#24 Александра 30.11.2012 09:57
Очень грамотно написано.Пеку сама очень давно и не знала как заменить,при отсутствие каких-то дрожжей.Благода рю администраторов сайта.
#23 валя 21.11.2012 17:16
мне очень помогло)))
#22 Ольга 10.11.2012 18:54
Большое спасибо за информацию,давн о хотела разобраться в пропорциях,а теперь всё ясно и понятною.Большо е спасибо! :lol:
#21 Тамара 08.11.2012 08:30
[quote name="Мурашка"] Огромное спасибо за ценную информацию!!!А когда заходит вопрос о замене дрожжей,то пропадает охота готовить блюдо. :roll:[/quote
Это точно!
#20 Зоя Доронина 26.10.2012 13:37
Спасибо- прекрасная статья. Удачи всем. :roll:
#19 Зоя Доронина 26.10.2012 13:28
Спасибо большое ! Очень ценная статья .Мечтаю испечь с живыми дрожжами. Удачи всем.
#18 Елена 10.10.2012 17:13
Благодарю!!!
С Любовью!!!
#17 марина 01.10.2012 19:33
:-) cпасибо
#16 Света 20.09.2012 20:08
Спасибо!!! всегда использую быстродействующ ие. и заметила - они тоже разные. САФ сильнее розовых с поваренком (отечественные) . А сейчас хочу черный хлеб на настоящих живых испечь!!!
#15 Натали 26.07.2012 18:14
ещё не встречала дрожжи САФ-МОМЕНТ по 11г. пакетик. Написано 11,а взвесишь так там всего 4г.,да,да всего две чайные ложечки.
#14 Мурашка 12.07.2012 09:54
Огромное спасибо за ценную информацию!!!А когда заходит вопрос о замене дрожжей,то пропадает охота готовить блюдо. :roll:
#13 Эмилия. 08.07.2012 15:12
Спасибо огромное за ценную информацию.
#12 любаша 01.07.2012 04:39
СПАСИБКИ!!!
#11 Марина2011 16.06.2012 12:54
Спасибо за информацию, а то в бумажках закопалась!!!